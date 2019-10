Depois de uma temporada inteira fechado à espera de reparos, o Pico de Matinhos, no Litoral do Paraná, foi liberado para uso. Considerado pela própria prefeitura do município o ponto mais visitado ao longo de todo o ano, o mirante foi interditado em abril de 2018 por causa da grande quantidade de tábuas podres e por da falta de guarda-corpo.

A estrutura liga a Praia Central de Matinhos à Praia Brava de Caiobá e, segundo comerciantes locais, passou pelo menos dez anos sem algum tipo de reparo. O fato teria acelerado a deterioração.

Em março deste ano, a prefeitura de Matinhos disse que o prazo final das obras era maio. Cinco meses depois, conforme a administração do município, a revitalização de quase R$ 1,2 milhão dará a moradores e turistas uma estrutura com acessibilidade, passarelas em piso de madeira antiderrapante e corrimãos em inox, que não sucumbem tão rapidamente com a ação do mar.

A promessa é também de que a área tenha reforço na iluminação e na segurança, com um módulo da Guarda Civil Municipal operando 24 horas no local.

Ainda conforme a prefeitura, o atraso na entrega da reforma foi dificuldade e morosidade dos órgãos Ambientais responsáveis por emitirem a anuência ambiental para a realização da tão esperada revitalização.