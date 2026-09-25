Apucarana

Menino de 8 anos morre após ataque de pitbull em casa no Norte do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 25/09/26 08h20
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em enquadramento amplo com plano médio curto de uma operação de fiscalização de trânsito promovida por guardas municipais em uma via pública asfaltada. Em primeiro plano, de costas para a câmera, destaca-se a parte superior do corpo de um guarda municipal vestindo uniforme escuro e colete balístico cinza-escuro com a inscrição "GUARDA MUNICIPAL APUCARANA-PR" bordada em amarelo nas costas. Ele usa boina escura e traz um coldre na cintura do lado direito. À esquerda, um motociclista de capacete escuro aguarda na via sobre uma motocicleta vermelha. No plano intermediário, cones de sinalização laranja e branco delimitam a faixa de tráfego, onde se observa um carro de passeio branco em movimento. À direita, um segundo guarda municipal de boné e uniforme escuro está em pé no acostamento observando o trânsito. Ao fundo, sob iluminação diurna natural, veem-se estruturas urbanas, incluindo a cobertura de um terminal ou ponto de ônibus, edifícios e outros veículos ao longo da via.
Cachorro foi sacrificado. Foto: Arquivo/Prefeitura de Apucarana.

Um menino de 8 anos morreu nesta quinta-feira (24), após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de casa. O caso aconteceu em Apucarana, no Norte do Paraná.

No momento do ataque, a criança estava em casa acompanhada de outras duas meninas, de 13 e 5 anos. Os pais do menino trabalhavam quando a agressão aconteceu.

Segundo informações da Guarda Municipal, o cachorro pertencia à própria família. O menino brincava com o animal quando o ataque começou. Vizinhos da residência foram os primeiros a prestar socorro. 

+ Leia mais

Para tentar retirar o garoto da casa, os vizinhos derrubaram o muro e o portão da residência. O Samu foi acionado e enviou equipes para o local, mas o menino já estava morto quando os socorristas chegaram. Segundo apuração do Boa Noite Paraná, o cachorro foi sacrificado. 

Para esclarecer as circunstâncias do ataque, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito. Neste ano, o Paraná já registrou ao menos outros três casos de ataques envolvendo cães da raça. 

Em junho, em Rolândia, cães da raça que estavam soltos na rua avançaram contra pedestres e mataram outros animais. Em maio, um casal foi atacado pelo próprio cachorro dentro de casa, em Guarapuava. Já em março, em Ponta Grossa, um tutor foi preso em flagrante após um pitbull fugir por um portão danificado e atacar outros cães na rua.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google