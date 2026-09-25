Menino de 8 anos morre após ataque de pitbull em casa no Norte do Paraná

Um menino de 8 anos morreu nesta quinta-feira (24), após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de casa. O caso aconteceu em Apucarana, no Norte do Paraná.

No momento do ataque, a criança estava em casa acompanhada de outras duas meninas, de 13 e 5 anos. Os pais do menino trabalhavam quando a agressão aconteceu.

Segundo informações da Guarda Municipal, o cachorro pertencia à própria família. O menino brincava com o animal quando o ataque começou. Vizinhos da residência foram os primeiros a prestar socorro.

Para tentar retirar o garoto da casa, os vizinhos derrubaram o muro e o portão da residência. O Samu foi acionado e enviou equipes para o local, mas o menino já estava morto quando os socorristas chegaram. Segundo apuração do Boa Noite Paraná, o cachorro foi sacrificado.

Para esclarecer as circunstâncias do ataque, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito. Neste ano, o Paraná já registrou ao menos outros três casos de ataques envolvendo cães da raça.

Em junho, em Rolândia, cães da raça que estavam soltos na rua avançaram contra pedestres e mataram outros animais. Em maio, um casal foi atacado pelo próprio cachorro dentro de casa, em Guarapuava. Já em março, em Ponta Grossa, um tutor foi preso em flagrante após um pitbull fugir por um portão danificado e atacar outros cães na rua.