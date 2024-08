Mega atacarejo de ferramentas ajusta foco e expande no Paraná

A Super Pro, empresa pioneira no atacarejo de ferramentas, está lançando uma nova campanha 360° que visa transformar a maneira como profissionais adquirem seus produtos. Visando estabelecer um engajamento PRO, vai qualificar o relacionamento com o público profissional como jardineiros, pintores, eletricistas, construtores e soldadores.

A campanha “É PRO? Vem pra Super PRÓ” se alinha à crescente popularização do termo “PRO” e direciona todo material, ação e ferramentas ao público técnico e empresas com especialistas em construção civil, indústria em geral, pintura, elétrica, hidráulica, jardinagem e agricultura.

+ Leia mais: Qual é o cheiro de Curitiba? Perfumista está criando fragrância especial para a cidade

O lançamento destaca as características tradicionais da rede, promovendo um engajamento mais próximo e personalizado com clientes especialistas e hobbystas, reforçando a missão de apoiar esses profissionais em suas atividades, proporcionando qualidade de produtos, atendimento diferenciado, preço de atacado e mais de 25 mil itens para o profissional, se tornando a melhor opção de negócio.

Com a nova campanha, a Super Pro se reafirma no mercado como a loja do

profissional, com estrutura e essência completamente dedicada a este público. Assim, a loja se consolida como uma das principais referências no mercado. Além de tudo isso, a Super Pro adotou o conceito “PRO” também em suas estratégias internas, e, para esta campanha, contou com profissionais reais, gerando assim mais proximidade com o público e identificação imediata.

Bar no Centro de Curitiba faz homenagem ao vira-lata caramelo do Brasil

A rede já tem sete lojas físicas nos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em constante expansão, a marca constrói relações de confiança e respeito com parceiros, fornecedores e consumidores.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??