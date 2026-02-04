Maternidades do Paraná iniciam uso de novo medicamento contra vírus respiratório

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As maternidades de alto risco do Paraná já começaram a utilizar o Nirsevimabe, novo imunobiológico que previne infecções causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês. Uma das primeiras aplicações aconteceu na maternidade do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, marcando o início da oferta deste medicamento na rede pública estadual.

Seguindo diretrizes do Ministério da Saúde, o remédio está sendo disponibilizado em 35 maternidades de alto risco paranaenses que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu do governo federal 1.366 doses, que foram distribuídas nas Regionais de Saúde.

O Nirsevimabe é indicado para bebês prematuros, nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 36 semanas e 6 dias, independentemente do peso. Também é recomendado para crianças com menos de 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) que apresentem comorbidades específicas, como cardiopatias congênitas, broncodisplasia, imunocomprometimento, Síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares e anomalias congênitas das vias aéreas.

O que é o vírus sincicial respiratório?

O vírus sincicial respiratório é considerado uma das principais causas de infecção do trato respiratório inferior em bebês e crianças pequenas, podendo evoluir para quadros graves como bronquiolite e pneumonia, especialmente nos primeiros meses de vida.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o início da aplicação representa um avanço importante na proteção dos bebês, especialmente os mais vulneráveis. “Estamos ampliando o acesso a um imunobiológico moderno, seguro e eficaz, seguindo rigorosamente os critérios técnicos. Essa medida reforça o cuidado desde os primeiros dias de vida e fortalece a rede pública de saúde no enfrentamento das infecções respiratórias graves causadas pelo vírus sincicial”, disse.

Indicação do Nirsevimabe

Para bebês prematuros, a administração do Nirsevimabe poderá acontecer durante todo o ano, preferencialmente ainda nas maternidades. Já para crianças com comorbidades, a aplicação será exclusivamente no período sazonal do VSR, entre fevereiro e agosto.

Quando indicado, o medicamento pode ser administrado na maternidade ou durante a internação neonatal, desde que o recém-nascido esteja clinicamente estável, sem instabilidade cardiorrespiratória ou necessidade de suporte intensivo imediato.

O uso é contraindicado em casos de histórico de reação alérgica grave ao medicamento ou aos componentes, bem como em situações de distúrbios hemorrágicos significativos que impeçam a aplicação por via intramuscular. Em casos específicos, a possibilidade de uso por via subcutânea poderá ser avaliada pela equipe médica, seguindo orientações técnicas.

O que é o Nirsevimabe?

O Nirsevimabe não é uma vacina, mas um imunobiológico de imunização passiva, que fornece anticorpos prontos para proteger contra o VSR. Atualmente, existe um medicamento, o Palivizumabe, com a mesma finalidade. A diferença é que este exige doses mensais durante o período de maior circulação do vírus, enquanto o Nirsevimabe é administrado em dose única.

Para prevenir a doença ainda durante a gestação, também há uma vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório para gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, período em que está mais vulnerável às doenças graves causadas pelo VSR. Ao ser vacinada, a gestante transfere anticorpos ao bebê pela placenta, reduzindo os riscos de infecção grave e complicações respiratórias.