Onda de calor coloca parte do Paraná em alerta vermelho até sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou cidades do Sudoeste do Paraná sob alerta para uma onda de calor que deve persistir até sábado (7/2). As áreas de maior preocupação estão sob alerta vermelho, que indica grande perigo, e se estendem desde Santa Izabel do Oeste até União da Vitória, no Sul do estado.

Nessas regiões, as temperaturas podem representar risco à saúde. A onda de calor que atinge o Sul do país, com registros próximos aos 40 ºC no Rio Grande do Sul, também influencia o tempo no Paraná.

No estado, as temperaturas devem ficar, em média, cerca de 5 ºC acima da média para o período. Em Santa Izabel do Oeste, por exemplo, a previsão indica máxima de 32 ºC ao longo da semana. Já em municípios como União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste e Ampére, os termômetros devem ultrapassar os 30 ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o pico do calor deve ocorrer entre sexta-feira (6/2) e sábado (7/2). Mesmo com o predomínio do calor, não está descartada a ocorrência de tempestades isoladas nessas áreas.

Chuvas intensas na região Leste

No restante do Paraná, o cenário é diferente. A tendência é de mais nuvens, chuva frequente e temperaturas mais amenas, especialmente nas regiões Centro, Leste e Campos Gerais.

Na região Leste do estado, entre Curitiba e o Litoral, as instabilidades seguem predominando. O Inmet mantém outro alerta, desta vez laranja, que indica perigo para chuvas intensas até quinta-feira (5/2).

Também há aviso de perigo potencial para uma faixa que vai dos Campos Gerais até o Noroeste do Paraná. Nesses locais, podem ocorrer volumes de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

O alerta inclui ainda risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, enxurradas pontuais e descargas elétricas. A orientação é que a população evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e acompanhe os avisos da Defesa Civil.

