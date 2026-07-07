Marinha do Brasil instaura inquérito para apurar acidente com embarcação em Paranaguá

A Marinha do Brasil informou nesta terça-feira (7) que instaurou inquérito para apurar as causas do naufrágio de uma embarcação ocorrido na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Paranaguá, no litoral do Estado. O prazo para a conclusão é de 90 dias.

Em nota, a Marinha informa, por meio da Capitania dos Portos do Paraná (CCPR), que o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) vai investigar as causas que determinaram o naufrágio e identificar os responsáveis.

O barco transportava 19 pessoas e estava entre a Ilha da Cotinga e a Ilha das Cobras, no trajeto entre os municípios de Paranaguá e Guaraqueçaba, informou o Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a corporação, existe a suspeita de que um navio em alta velocidade teria provocado uma onda que atingiu a embarcação.

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Uma das vítimas, uma senhora de 64 anos, chegou a ser resgatada em estado grave e passou por uma hora de tentativas de reanimação, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no trapiche da Marina Oceânica.

No comunicado, a Marinha informa que a CCPR recebeu o chamado por volta das 14h de segunda, e que as equipes da capitania contaram com o apoio de

embarcações do Corpo de Bombeiros Militar e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para retirar as 19 pessoas da água. A empresa Palangana, de transportes marítimos e apoio portuário, também auxiliou no trabalho de busca às vítimas.

Alguns tripulantes foram atendidos com hipotermia e encaminhados ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

