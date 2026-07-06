Embarcação com 19 pessoas vira em Paranaguá; uma pessoa morreu

Uma embarcação com 19 pessoas virou na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Paranaguá, Litoral paranaense. Uma das vítimas, uma senhora de 64 anos, foi resgatada em estado grave e passou por uma hora de tentativas de reanimação, mas faleceu no trapiche da Marina Oceânica, uma estrutura flutuante na orla da baía.

Segundo informações dos Bombeiros, o barco estava entre a Ilha da Cotinga e a Ilha das Cobras, no trajeto entre os municípios de Paranaguá e Guaraqueçaba.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma suspeita de que um navio em alta velocidade teria provocado uma onda que atingiu a embarcação.

Dois barcos de praticagem de navios auxiliaram no resgate das vítimas. Também foram acionados a Marinha do Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda a empresa Palangana, de transportes marítimos e apoio portuário.

Algumas foram atendidas com hipotermia e encaminhadas para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.