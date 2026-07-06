Acidente

Embarcação com 19 pessoas vira em Paranaguá; uma pessoa morreu

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 06/07/26 18h48
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Baía de Paranaguá.
Baía de Paranaguá. Foto: Henry Milléo / arquivo Gazeta do Povo.

Uma embarcação com 19 pessoas virou na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Paranaguá, Litoral paranaense. Uma das vítimas, uma senhora de 64 anos, foi resgatada em estado grave e passou por uma hora de tentativas de reanimação, mas faleceu no trapiche da Marina Oceânica, uma estrutura flutuante na orla da baía.

Segundo informações dos Bombeiros, o barco estava entre a Ilha da Cotinga e a Ilha das Cobras, no trajeto entre os municípios de Paranaguá e Guaraqueçaba.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma suspeita de que um navio em alta velocidade teria provocado uma onda que atingiu a embarcação.

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Dois barcos de praticagem de navios auxiliaram no resgate das vítimas. Também foram acionados a Marinha do Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda a empresa Palangana, de transportes marítimos e apoio portuário.

Algumas foram atendidas com hipotermia e encaminhadas para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

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