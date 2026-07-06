Hotel pega fogo em Londrina e homem é atendido em estado grave

Um incêndio na madrugada desta segunda-feira (06) destruiu parte de um hotel na Avenida Santos Dumont, em Londrina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas estavam concentradas em uma área no segundo pavimento do edifício e atingiu equipamentos de ar-condicionado, instalações elétricas e mobiliário. Um hóspede ficou gravemente ferida e outras dez receberam atendimento no local.

Um homem foi resgatado de dentro do hotel com queimaduras de terceiro grau, principalmente nas vias aéreas. Segundo os bombeiros, ele estava muito agitado e foi socorrido em estado grave. Outras dez pessoas receberam atendimento do Siate e Samu por causa da inalação de fumaça. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

O fogo foi completamente extinto pela equipe dos bombeiros, impedindo a propagação das chamas para outras unidades do hotel. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com o hotel por telefone durante a tarde desta segunda-feira, mas a gerência não estava mais presente para dar detalhes do que aconteceu.