Apenas 4,5% das casas do Paraná não tem acesso à internet

Em 2025, apenas 4,5% das casas do Paraná não tinham acesso à internet. Dos 4,52 milhões de domicílios cadastrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). cerca 200 mil não têm conexão com a rede, número 1,2% melhor que o levantamento anterior. Aproximadamente 11,56 milhões de paranaenses estão conectados, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua).

A média nacional foi de 95% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Deste montante, 95,8% eram de casas no perímetro urbano e 88% em zonas rurais.

De 2016 até o número mais atual, de 2025, houve um aumento de 58,9% no número de residências com acesso a internet. Naquele ano, o IBGE contabilizou 2,72 milhões de casas conectadas à rede no Paraná. A pesquisa só não foi realizada em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

O número de casas conectadas à internet superou até mesmo o número de domicílios com televisões, algo que não tinha ocorrido ainda na série histórica, iniciada em 2016. Em 2025, mesmo com um aumento de 3,3%, número de moradias com TVs, ficou em 4,29 milhões, cerca de 300 a menos do que o total que está conectada à rede.

Em 2024, a distância entre os números foi menor, e com vantagem para a televisão: Foram 4,13 milhões de casas com conexão à internet e 4,15 milhões de domicílios com TV.

Dentre as moradias com conexão à internet, a grande maioria, ou 99,8%, utiliza banda larga. Deste montante, 89,5% era acesso por banda larga fixa; 87,9% à banda larga móvel; e 77,6% pelas duas formas de conexão.