MP dos combustíveis ganha mais 60 dias de prazo após decisão no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), prorrogou por mais 60 dias a vigência da medida provisória que reformula a política de subsídios para combustíveis. O ato foi publicado nesta segunda-feira (6) e amplia o prazo para que o Congresso conclua a análise da proposta antes que ela perca a validade.

A publicação ocorre após o Ministério da Fazenda anunciar o início da retirada gradual dos subsídios, incluindo o fim do benefício de R$ 0,35 por litro de diesel, em razão da queda das cotações do petróleo.

Editada pelo governo federal, a medida provisória permite que o governo conceda subvenção econômica (apoio financeiro) aos produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. O argumento usado para justificar a medida é a intenção de mitigar os impactos econômicos causados pelo aumento dos preços de energia devido ao conflito no Oriente Médio.

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Pela Constituição, uma MP tem validade inicial de 60 dias, prorrogáveis automaticamente por igual período caso a votação não seja concluída pelo Congresso Nacional.

E agora, o que acontece?

Com a prorrogação, deputados e senadores terão mais dois meses para apreciar o texto. Se a medida provisória não for aprovada dentro desse novo prazo, ela perderá eficácia, deixando de produzir efeitos, salvo quanto aos atos praticados durante sua vigência, conforme as regras constitucionais.

A medida ainda precisa ser analisada por uma comissão mista e, posteriormente, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Até Caso seja aprovada com alterações, o texto seguirá para sanção presidencial; se for rejeitada ou perder a validade, o Congresso poderá editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos produzidos enquanto a MP esteve em vigor.