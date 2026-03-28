Maringá vira base estratégica da PF para operações aéreas de segurança no Sul

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A Polícia Federal (PF) inaugurou, nesta sexta-feira (27/3), uma nova base aérea no Aeroporto Regional de Maringá. A estrutura será utilizada em operações de combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando. A atuação será no Sul do país, nas fronteiras e também nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A unidade integra a Coordenação de Aviação Operacional (Caop) da PF, instalada em um hangar cedido pelo aeroporto. Segundo a Prefeitura de Maringá, a cidade passa a ocupar uma posição estratégica na segurança nacional, servindo como base para operações de grande alcance. As operações poderão ocorrer por via aérea, terrestre e fluvial, conforme a necessidade.

As equipes atuam em frentes como apoio aéreo, inteligência, reconhecimento e enfrentamento ao crime organizado, ampliando o alcance das ações policiais na região. Batizada de Base Sul, a estrutura vai operar de forma integrada com as delegacias de Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel, Maringá, Naviraí, Ponta Porã, Corumbá e Presidente Prudente.

A implantação inclui o uso de aeronaves modernas, equipadas com sistemas de monitoramento e captação de imagens, voltadas ao suporte operacional em tempo real. O investimento na adaptação do hangar e na estrutura foi de aproximadamente R$ 500 mil. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou R$ 15,6 milhões para o suporte aéreo, incluindo a locação de um helicóptero modelo Esquilo de última geração.

De acordo com o superintendente regional da PF no Paraná, Rivaldo Venâncio, a nova base amplia a capacidade de resposta das forças de segurança. “A base permite chegar em minutos onde antes levávamos horas, para transportar equipes especializadas e apoiar ações que não podem esperar. É uma ferramenta que possibilita antecipar o crime, com planejamento e responsabilidade”, afirmou.