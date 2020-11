Cerca de 51 mil reagentes para a realização de exames do tipo RT/PCR do Laboratório Central do Paraná (Lacen-PR) devem vencer no próximo mês de dezembro, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Outros 30 mil testes deverão vencer somente em 2022, segundo a secretaria.

O Paraná é um dos estados que mais testa no Brasil. Até esta última terça-feira (24), mais de um milhão de testes foram realizados desde o início da pandemia. Com possibilidade de processamento para mais de cinco mil amostras por dia, a Sesa não confirma se conseguirá utilizar todos os testes antes do prazo de validade. Isso porque não como prever quantas pessoas serão infectadas, ou suspeitas de infecção, que precisarão realizar exames para diagnóstico da doença.

Durante o início da pandemia, a vigilância epidemiológico foi fortalecida com o aumento da capacidade de processamento dos testes pelo Lacen-PR. O laboratório iniciou a pandemia com capacidade operacional de 120 testes por dia, passando para mais de 600 atualmente. Para agilizar nos diagnósticos, novos profissionais foram contratados por meio de um convênio com a Fundação Araucária e OPAS.

A parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) também foi importante para agilizar as testagens no estado. Ligado a Fiocruz, o IBMP já realizou mais de 700 mil testes pelo método RT-PCR para identificar o novo coronavírus em todo o Paraná.

