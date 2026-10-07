Mais de 4 mil imóveis seguem sem luz após temporais no Paraná

Mais de quatro mil imóveis continuam sem energia elétrica nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná após a passagem dos fortes temporais que atingiram o Estado neste fim de semana.

Para tentar reestabelecer o serviço, a Copel acionou um plano de contingência e colocou mais de 1.300 profissionais nas ruas para reconstruir trechos inteiros da rede destruída pelos ventos e quedas de árvores.

Os estragos se concentram principalmente no Sudoeste paranaense, onde 3.351 unidades consumidoras continuam no escuro há mais de 96 horas. Já na região Oeste, são 663 imóveis à espera do retorno da luz.

A maior parte das ocorrências pendentes fica na zona rural e em áreas de difícil acesso, o que exige um trabalho complexo de engenharia antes que a energia possa ser religada em segurança.

Ao todo, as equipes precisam substituir mais de 300 postes quebrados, 65 transformadores queimados ou destruídos e cerca de 18 quilômetros de fiação elétrica.

Além da gravidade dos danos, a volta da chuva em alguns municípios do interior tem desacelerado o ritmo dos reparos, já que o solo encharcado dificulta a entrada de caminhões pesados com novos equipamentos.

Em nota à Tribuna do Paraná, a Copel informou que os eletricistas e técnicos vão continuar trabalhando em turno contínuo até que o sistema seja totalmente normalizado.

A concessionária reforça o alerta para que a população não se aproxime de cabos ou fios caídos nas ruas e calçadas, pois eles podem estar energizados mesmo sem faíscas. Problemas na rede devem ser informados pelo aplicativo da empresa, no site oficial, pelo WhatsApp (41) 3013-8973 ou pelo telefone 0800 51 00 116.