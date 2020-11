Neste domingo (1º), mais 723 casos de coronavírus e seis mortes foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Com os novos registros, o estado acumula 211.968 infecções e 5.171 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim divulgado pelo governo do estado, 638 pessoas com diagnóstico positivo para a doença estão internados. Deste total, 514 pacientes em leitos SUS, sendo 247 em UTI e 267 em leitos de enfermaria, e 124 em leitos de hospitais particulares, 41 em UTI e 83 em leitos de enfermaria.

A secretaria também contabilizou 803 pacientes internados com suspeita de coronavíurs, sendo estes 355 em leitos de UTI e 448 em enfermaria. Esses pacientes estão em leitos de hospitais públicos e particulares e aguardam o resultado dos exames.

Entre os óbitos de coronavírus confirmados neste domingo (1º), duas eram mulheres e quatro eram homens, com idades entre 47 e 85 anos. Dois deles residiam em Ponta Grossa e um óbito foi registrado nos municípios de Bandeirantes, Campo Largo, Castro e Quatro Barras.

A secretaria ainda monitora 2.242 casos de paranaenses que moram fora do estado, 51 pessoas foram a óbito.