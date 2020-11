O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve alta hospitalar no final da manhã deste domingo (1º), após passar dois dias internado em tratamento contra a Covid-19.

Em nota, o ministério da Saúde afirmou que o ministro passa bem e já está recuperado do quadro de desidratação, o qual teria sido o motivo da internação.

“O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar às 11h30 da manhã deste domingo (1º) em Brasília. Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da Covid-19”, afirmou a pasta, em nota.

Pazuello foi internado em um hospital particular de Brasília na noite de sexta-feira (30). O Ministério da Saúde afirmou que o ministro foi ao hospital para a realização de exames de rotina, quando houve a constatação de um quadro de desidratação. Por esse motivo, segundo a pasta, o ministro permaneceu no hospital.

O ministro foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 21 deste mês. Desde então, estava em isolamento no hotel de trânsito dos oficiais militares, na capital federal.

Pazuello já havia relatado a auxiliares mal-estar na segunda-feira (19), o que o levou a cancelar sua participação em um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto.

O ministro apresentou febre e voltou a cancelar agendas no dia seguinte, mantendo apenas a reunião com os governadores, da qual participou do seu quarto de hotel.

No dia seguinte à confirmação da doença, contrariando orientações de isolamento, o ministro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente então iniciou uma transmissão ao vivo, a partir do quarto do ministro. Ambos estavam sem máscara de proteção facial.

Questionado pelo presidente sobre quais medicamentos estava tomando, o ministro respondeu hidroxicloroquina associada a outros remédios. Pazuello afirmou na transmissão que seu quadro havia melhorado após tomar os medicamentos.