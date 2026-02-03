Maior terço suspenso do Paraná: Guarapuava inaugura novo símbolo do turismo religioso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O maior terço suspenso do Paraná foi inaugurado nesta segunda-feira (2/2), em Guarapuava, na região central do estado. O novo atrativo passa a integrar o conjunto de monumentos do turismo religioso local. A estrutura foi instalada ao longo do Ramal 1, com início na ponte do Rio das Mortes, às margens da BR-277.

Com cerca de 10 metros de extensão, o monumento foi construído do zero e adaptado especialmente para o local. O processo levou aproximadamente dois meses. Segundo a organização, não há um modelo padrão para esse tipo de estrutura no Brasil, o que exigiu a produção sob medida e o ajuste individual de cada peça ao projeto.

De acordo com Sandro Cardozo, coordenador do Caminho de Belém, o espaço foi concebido como um ponto de pausa, oração e contemplação, ampliando a experiência espiritual de peregrinos e visitantes.

Formado por contas e uma cruz, o terço é um dos símbolos mais tradicionais da fé católica. Ele conduz os fiéis à meditação dos mistérios da vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria, por meio da oração do Pai-Nosso e das Ave-Marias, organizadas em cinco dezenas, prática central da devoção do rosário.

Terço do Caminho de Belém. Foto: Prefeitura de Guarapuava.

A inauguração reuniu mais de 2 mil fiéis, com apoio de cerca de 40 ônibus, em um evento que também celebrou a festa da padroeira da Diocese e do município. A programação incluiu momentos de oração, celebrações religiosas e atividades de integração dos peregrinos.

O que é o Caminho de Belém?

O Caminho de Belém foi inspirado em rotas tradicionais de peregrinação, como o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e o Caminho da Fé até Aparecida, em São Paulo. A proposta foi adaptada para Guarapuava com a criação dos Ramais 1 e 2, já com previsão de expansão até a divisa com Prudentópolis.

O trajeto tem início na nascente do Rio das Mortes e segue até o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Belém, no centro da cidade. Ao todo, o percurso soma cerca de 12,7 quilômetros.

O Caminho de Belém integra o patrimônio espiritual e histórico da Diocese. Ele simboliza os passos daqueles que, há mais de 200 anos, trouxeram a imagem de Nossa Senhora de Belém para a região, dando origem a uma devoção que hoje faz parte da identidade cultural e religiosa de Guarapuava.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉