Lula mobiliza ajuda humanitária para vítimas de tornado no Paraná

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às vítimas do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu e às famílias afetadas pelas chuvas intensas em Guarapuava. O presidente afirmou que o Governo Federal enviará uma equipe especializada em ajuda humanitária para apoiar as ações de resgate e reconstrução no Paraná.

A comitiva federal, liderada pela ministra Gleisi Hoffmann, reúne representantes dos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, além de técnicos da Defesa Civil Nacional e profissionais da Força Nacional do SUS. O grupo deve chegar à região ainda neste sábado (8/11) para reforçar a resposta ao desastre.

De acordo com o governo, o foco da operação é oferecer suporte às vítimas e às equipes locais que atuam na linha de frente do socorro. “A missão é levar o apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução”, declarou Gleisi Hoffmann em publicação nas redes sociais.

O Governo do Paraná já atua desde a noite de sexta-feira (07/11) no atendimento emergencial à população. Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 90% da cidade foi devastada pelo tornado, classificado como categoria F2 na escala Fujita, com ventos que ultrapassaram 250 km/h.

O governador Ratinho Júnior decretou estado de calamidade pública, medida que permite o uso imediato de recursos financeiros e a dispensa de processos burocráticos para acelerar o socorro e a reconstrução. Com o decreto, Rio Bonito do Iguaçu poderá solicitar apoio financeiro da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais com outros órgãos públicos.

Paralelamente, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Sanepar, Copel e Secretaria de Estado da Saúde seguem trabalhando na limpeza de vias, no restabelecimento da energia elétrica e no fornecimento de água potável.

Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.



