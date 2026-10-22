Lotofácil 3811 paga prêmio gigante de R$ 14 milhões nesta quinta-feira

Apostadores da Lotofácil têm, nesta quinta-feira (22), uma grande oportunidade para rechear a conta bancária. A Lotofácil 3811 está um prêmio acumulado em R$ 14 milhões. Para mandar essa bolada direto para a conta, basta acertar as 15 dezenas que serão sorteadas nesta noite.

As apostas para o concurso podem ser registradas até as 19h30 nas casas lotéricas credenciadas de todo o país ou de forma online, com opções de jogos individuais e bolões em grupo. O resultado da Lotofácil 3811 você acompanha aqui na Tribuna, a partir das 20h. Além da Lotofácil, a Mega Sena 3073 está com uma bolada de respeito para esta quinta-feira.

Como jogar na Lotofácil acumulada em R$ 14 milhões?

A Lotofácil é uma modalidade “simples de apostar e premiar”. Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Premiação: fature prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

fature prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Aposta mínima: o jogo básico, com 15 números, custa R$ 3,50.

Facilidades na hora da aposta

Para tornar o registro mais prático, os apostadores podem utilizar recursos automatizados oferecidos pelo sistema:

Surpresinha: o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Bolão da Lotofácil 3811 é uma oportunidade

O Bolão da Lorofácil é a alternativa para apostar em grupo e multiplicar as chances de vitória. Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Preços e cotas: na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota a partir de R$ 4,50.

na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota a partir de R$ 4,50. Flexibilidade: é possível formar grupos com de dois a sete cotas para apostas com 15 números, de dois a 35 cotas para 16 números, de dois a 40 cotas para 17 números, de dois a 50 cotas para 18 números, de dois a 85 cotas para 19 números, e de dois a 100 cotas para 20 números.

é possível formar grupos com de dois a sete cotas para apostas com 15 números, de dois a 35 cotas para 16 números, de dois a 40 cotas para 17 números, de dois a 50 cotas para 18 números, de dois a 85 cotas para 19 números, e de dois a 100 cotas para 20 números. Limites: cada recibo permite realizar até dez jogos para bolões com 15 a 19 números e até quatro apostas por bolão para bolões com 20 números, sendo obrigatório que todas contenham a mesma quantidade de números. As cotas organizadas pelas lotéricas podem incluir uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.