Mega Sena 3073 paga prêmio gigante de R$ 200 milhões na quinta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (20), e o prêmio acumulou em R$ 200 milhões para a Mega Sena 3073, marcado para quinta-feira (22). O resultado da Mega Sena 3073 voce acompanha aqui na Tribuna, a partir das 20h.

A faixa principal não teve acertadores, mas 140 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.295,72 cada. Outras 9.261 apostas acertaram quatro números, garantindo o prêmio de R$ 954,26 cada. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet.

Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer, o apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quem prefere números aleatórios pode optar pela Surpresinha, sistema em que o software faz a escolha. Outra alternativa é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Bolão Caixa

Para apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena tem preço mínimo de R$ 18, com cada cota custando a partir de R$ 7. É permitido formar grupos de 2 a 100 cotas, com até 10 apostas por bolão com a mesma quantidade de números. Também é possível adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem incluir uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

Próximos eventos e Mega Semana

O calendário das Loterias CAIXA reserva para o final do mês a Mega Semana da Mega-Sena, que ocorrerá entre 26 e 30 de outubro de 2026. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos: concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

Resgate de prêmios e apostas digitais

Os apostadores que utilizam o Internet Banking CAIXA devem retirar o pagamento de prêmios de apostas feitas pela plataforma digital, independentemente do valor, diretamente nas agências da CAIXA. Para o resgate, o titular indicado no comprovante ou seu procurador deve apresentar documento de identidade com CPF e o recibo de aposta emitido pelo canal digital.