Lotofácil 3350: aposta do Paraná é uma das vencedoras

Uma aposta realizada no Paraná cravou as 15 dezenas do concurso 3350 da Lotofácil, sorteada na noite de segunda-feira (24). Além do bilhete paranaense, outras duas no Brasil acertaram os números. Cada uma delas vai faturar o prêmio de R$ 2.253.572,63.

As dezenas foram 01-02-07-10-12-13-14-16-18-19-20-21-22-23-25.

A aposta ocorreu em Marechal Cândido Rondon, região oeste do Paraná. Foi um bolão com 14 cotas feita na Lotérica Rondon, no Centro. As outras apostas nacionais ocorreram em Campinas (SP) e Juiz de Fora ( MG). O próximo concurso será nesta terça-feira (25), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Como jogar?

Para fazer a aposta na Lotofácil, o interessado tem até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. A partir disso, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.