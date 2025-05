Foragido, chefão do tráfico de drogas no Paraná é preso em estado vizinho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou três homens durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. As prisões aconteceram entre quinta-feira (29) e sexta-feira (30), sendo a primeira em Florianópolis, Santa Catarina, e as outras duas em Curitiba.

De acordo com o delegado Rodrigo Brown, na quinta-feira (29), policiais civis prenderam um homem de 33 anos, natural de Maringá, condenado a mais de 28 anos de prisão pelo Paraná. A captura aconteceu no norte da ilha de Florianópolis e contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

As investigações revelaram que o indivíduo é considerado um dos principais líderes de uma organização criminosa com forte atuação no Paraná e estava foragido. O homem possui um histórico criminal que inclui tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

“Em decorrência da prisão de quinta, na manhã desta sexta-feira (30), a PCPR cumpriu novos mandados de busca e apreensão em Curitiba e na Região Metropolitana. Durante as diligências, foi preso um segundo integrante da mesma organização criminosa no bairro Xaxim. Ele estava evadido do sistema penitenciário”, explica o delegado.

Em outro endereço, também em Curitiba, foi localizado um ponto de venda de drogas. Um terceiro homem acabou preso em flagrante com aproximadamente um quilo de maconha, dividido em cerca de 300 porções prontas para comercialização nas ruas.

Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.