O escritório do líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros (PP), foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (16), em Maringá, no norte do Paraná. Mandados também estão sendo cumpridos em Curitiba. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná, com o apoio da Polícia Civil.

publicidade

Além do escritório de Barros, há um mandado de busca em São Paulo contra Delmo Sérgio Vilhena, investigado por desvio de verbas na compra de equipamentos. O MP estaria investigando a relação de Vilhena com Barros e sua esposa Cida Borgheti (PP), ex-governadora do Paraná.

VIU ESSA? – Quatro vereadores de Curitiba são denunciados por indicar parentes para cargos públicos em troca de favores

Segundo o Ministério Público do Paraná, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, Paiçandu e São Paulo. A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção para facilitar negócio no ramo de energia eólica. As ordens judiciais, expedidas pela 12ª Vara Criminal da capital paranaense, estão sendo cumpridas num escritório de contabilidade e em outros três endereços comerciais onde funcionam quatro empresas, além de quatro residências.

A investigação no Ministério Público do Paraná foi iniciada a partir da remessa de peças por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de 2019, decorrentes de colaboração premiada feita no âmbito da Operação Lava Jato. A apuração refere-se a fatos ocorridos entre o final de 2011 e o ano de 2014.

Doações eleitorais

publicidade

Em acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato, o ex-presidente da Galvão Engenharia Dário Queiroz Galvão Filho afirmou ter feito doações eleitorais de R$ 5 milhões ao PP, por intermédio de Ricardo Barros para conseguir se aproximar do então secretário de Indústria e Comércio do governo do Paraná e viabilizar a venda da participação da empreiteira na São Bento Energia à Companhia Paranaense de Energia (Copel).

LEIA MAIS – Reajuste da água e auditorias do TCE levam Sanepar a ter as contas verificadas

Quando detalhes da delação foraM tornados públicos, Barros alegou que nunca teve nenhuma influência sobre a gestão da Copel e que só recebeu da Galvão Engenharia doações eleitorais lícitas e registradas no Tribunal Superior Eleitoral.

Nesta quarta-feira, Ricardo Barros manifestou-se em nota, afirmando estar tranquilo e em total colaboração com as investigações. “O parlamentar reafirma a sua conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos do processo para poder prestar mais esclarecimentos à sociedade e iniciar sua defesa. Ricardo Barros, relator da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo político do judiciário”, diz a nota.