O que muda com a liberação da vacina da gripe para toda a população no Paraná?

A partir da próxima segunda-feira (29), a vacina contra a gripe estará disponível para toda a população do Paraná. Poderão receber a dose pessoas com mais de seis meses de idade, mediante apresentação de um documento com foto no momento da vacinação.

A ampliação da campanha foi oficializada nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A expectativa é aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção da população durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

A organização da aplicação ficará a cargo dos municípios, que definirão as estratégias conforme a realidade local e a capacidade de atendimento da rede pública. Em Curitiba, por exemplo, as 109 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) oferecerão a imunização.

Embora a vacinação tenha sido liberada para todos, a Sesa reforça a importância da adesão entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. Entre eles estão idosos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores, trabalhadores da educação, povos indígenas, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e salvamento, além de militares das Forças Armadas.

A única contraindicação temporária é para pessoas que estejam com quadro febril ou apresentem sintomas de doença aguda. Nesses casos, a orientação é aguardar a recuperação antes de receber a dose.

Paraná está entre os estados que mais vacinaram no país

Dos 4.815.445 paranaenses que integram o público-alvo da campanha, o estado já recebeu e distribuiu 4.249.780 doses e aplicou 2.258.571 vacinas. Com esse resultado, o Paraná ocupa a quinta posição entre os estados que mais vacinaram em números absolutos, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Entre os grupos prioritários, a cobertura vacinal já alcançou 47,18%, índice superior à média nacional, de 42,70%. O desempenho coloca o Paraná na sexta colocação do ranking nacional, atrás de Piauí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas e Ceará.