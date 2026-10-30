Júri popular condena motorista de caminhão-tanque por colisão fatal que parou a BR-277

O Tribunal do Júri condenou José do Nascimento Pacheco, motorista responsável pelo acidente que deixou seis mortos e vários feridos na BR-277, em Morretes, em julho de 2016. A pena imposta foi de 52 anos de prisão.

A sessão decisiva aconteceu após anos de tramitação na Justiça estadual, analisando a responsabilidade penal pelos estragos e perdas humanas provocados na rodovia que liga Curitiba ao Litoral.

A investigação e a denúncia apresentadas pelo Ministério Público apontaram que o condutor conduzia o caminhão-tanque carregado com combustível em velocidade inadequada para o trecho sinuoso da serra.

Os laudos periciais anexados aos autos comprovaram que o veículo trafegava muito acima do limite permitido quando perdeu os freios, bateu contra a mureta e invadiu a pista contrária, atingindo uma dezena de veículos que passavam pelo local e desencadeando um incêndio destrutivo.

Durante o plenário, os jurados avaliaram as provas técnicas, depoimentos de sobreviventes e os argumentos das partes envolvidas. Com a decisão do conselho de sentença, o motorista foi responsabilizado criminalmente pelos homicídios e pelas lesões corporais decorrentes da falta de controle da carga pesada na rodovia.

No cálculo do tempo total de prisão definido pela sentença, o motorista José do Nascimento Pacheco foi condenado a 52 anos de reclusão, enquanto o seu supervisor direto acabou absolvido pelo Tribunal do Júri ao término dos dois dias de julgamento em Morretes.

Após a decisão em plenário, a defesa manifestou inconformidade, informando que vai recorrer às instâncias superiores e classificando a pena aplicada como desproporcional ao caso ocorrido.

O caso marcou um dos episódios mais trágicos do trânsito paranaense na última década, mobilizando forças de segurança, equipes de resgate e órgãos de fiscalização de trânsito em uma operação de socorro complexa que durou horas na época do fato.