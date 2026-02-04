Júri condena a 61 anos de prisão assassino de família no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do Paraná, foi palco de um julgamento que chocou a comunidade local. Nesta terça-feira (03/02), o Tribunal do Júri condenou um homem de 42 anos a 61 anos de prisão por crimes que abalaram a cidade em 2016.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por dois homicídios e três tentativas de assassinato. As vítimas fatais foram uma mulher e sua filha de apenas três anos. O criminoso ainda tentou matar os outros três filhos da vítima em um incêndio criminoso.

+ Leia mais Denúncia da mãe leva ao resgate de paranaense mantida em cárcere privado no Rio de Janeiro

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça da comarca, o crime foi motivado por vingança. O condenado acreditava que a vítima era responsável pelo fim de seu relacionamento com uma amiga dela. No dia 15 de janeiro de 2016, o réu, acompanhado por um adolescente de 16 anos, invadiu a residência da família após o marido da vítima sair de casa.

O ataque brutal começou com a mulher sendo atingida na cabeça por uma barra de ferro. Em seguida, os criminosos espalharam gasolina pela casa e atearam fogo. Como resultado dessa ação, a filha de três anos da vítima também perdeu a vida.

Os outros três filhos da mulher, que dormiam na casa, tiveram a janela do quarto trancada por fora pelos assassinos. Felizmente, vizinhos agiram rapidamente e conseguiram resgatar as crianças.

Na denúncia, o MPPR considerou os homicídios consumados e tentados como qualificados por motivo torpe, feminicídio e emprego de fogo. A pena foi agravada devido aos maus antecedentes do réu e ao fato de haver vítimas menores de 14 anos.

A sentença determinou a prisão imediata do condenado para o cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.