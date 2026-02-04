Denúncia da mãe leva ao resgate de paranaense mantida em cárcere privado no Rio de Janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher natural do Paraná foi resgatada na madrugada desta quarta-feira (4/2), no Rio de Janeiro, após ser mantida em cárcere privado desde sábado (31/1). A ação foi resultado de uma investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que contou com o apoio das forças de segurança do Rio de Janeiro.

A apuração teve início depois que a mãe da vítima procurou o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), unidade antissequestro da PCPR, em Curitiba. Ela informou que havia recebido mensagens da filha relatando que estava sendo mantida presa contra a própria vontade.

Segundo a investigação, a mulher conheceu o suspeito em uma praia do Rio de Janeiro, em dezembro. De acordo com o delegado Thiago Teixeira, o homem tentou iniciar um relacionamento, mas teve o pedido recusado. “A partir desse momento, começaram as perseguições e ameaças até que ele foi ao apartamento”, relatou o delegado.

Após a chegada do suspeito ao local, a vítima foi impedida de sair e passou a sofrer violência física e sexual. As apurações também indicam que o apartamento estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas.

Em um momento de descuido do agressor, a mulher conseguiu enviar mensagens à família pedindo ajuda. A partir dessas informações, a PCPR analisou dados e confirmou a situação de cárcere, acionando as forças policiais do Rio de Janeiro para a operação de resgate.

Durante a abordagem, o suspeito ainda teria tentado coagir os policiais oferecendo dinheiro para evitar a prisão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde segue à disposição da Justiça para as diligências legais.