Jovem é denunciado por criar nudes falsos com IA no Paraná

Um jovem de 21 anos está enfrentando sérias acusações depois de utilizar ferramentas de inteligência artificial para criar montagens pornográficas sem consentimento. O caso, que aconteceu em Cafelândia, no Oeste paranaense, levou o Ministério Público do Paraná a apresentar denúncia criminal contra o acusado.

A Promotoria de Justiça da comarca de Nova Aurora, responsável pelo caso, denunciou o homem pelo crime de “registro não autorizado da intimidade sexual”, previsto no parágrafo único do artigo 216-B do Código Penal. Segundo a acusação, o jovem criou cenas de nudez de caráter íntimo envolvendo quatro mulheres diferentes, todas sem o consentimento das vítimas.

Os crimes aconteceram no próprio ambiente de trabalho do acusado, que já teve sua empresa notificada sobre a situação. Na denúncia, o Ministério Público solicita a fixação de um valor mínimo de R$ 10 mil para cada vítima, como forma de reparação pelos danos morais sofridos.

O caso levanta importantes questões sobre o uso ético da inteligência artificial e a crescente preocupação com a criação de conteúdo falso de natureza sexual, conhecido como “deepfake”, que tem se tornado um problema cada vez mais comum com o avanço das tecnologias de IA.