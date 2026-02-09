Irmãos de ministro do STF investem em resort no Paraná

Às margens do Rio Paraná, em uma região conhecida pelas praias de água doce, está em construção o Tayayá Porto Rico Residence & Resort. O empreendimento de alto padrão teve, entre 2021 e 2025, a participação societária dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, conforme apurou o Estadão.

Localizado no município de São Pedro do Paraná (PR), próximo à cidade de Porto Rico — conhecida como “Miami do Paraná” ou “Dubai do Sul” — e na divisa com Mato Grosso do Sul, o resort promete ser ainda mais luxuoso do que o primeiro empreendimento da rede Tayayá, em Ribeirão Claro (PR), do qual os irmãos também foram sócios. O projeto combina moradia, hotelaria e lazer.

O empreendimento ganhou repercussão nacional após a revelação da participação dos irmãos Toffoli no negócio, formalizada por meio da empresa Maridt S/A. Documentos da Junta Comercial do Paraná indicam que ambos atuaram como representantes da empresa nas assembleias de sócios. O engenheiro José Eugênio Dias Toffoli e o padre José Carlos Dias Toffoli detiveram, no período, 18% do projeto, participação que foi vendida antes da conclusão das obras, revelou o Estadão.

Ainda em fase de construção, o Tayayá Porto Rico era apresentado publicamente como uma parceria entre o empresário do setor imobiliário Patrick Ferro e o apresentador do SBT Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Porém, o Grupo Massa esclareceu que não possui mais relação com o negócio (mais detalhes abaixo nesta reportagem).

Resort que teve sociedade dos irmãos Toffoli avança em área estratégica do Rio Paraná

O Tayayá Porto Rico Residence & Resort está localizado em uma das áreas mais valorizadas do interior do Paraná, às margens do Rio Paraná, região reconhecida pelo turismo náutico e pelas praias de água doce que atraem visitantes.

De acordo com informações do site oficial do futuro resort, a apenas 500 metros da margem, a proximidade com o rio é um dos principais diferenciais. O empreendimento prevê a construção de 220 apartamentos distribuídos em duas torres, com metragens que variam de 41,53 m² a 292,82 m².

Ainda de acordo com o site oficial do Tayayá Porto Rico, todos os apartamentos terão vista panorâmica para o Rio Paraná. Além dos apartamentos, o projeto inclui 338 lotes para casas, com áreas entre 165 m² e 345 m² e três opções de plantas. As unidades serão entregues com infraestrutura completa, incluindo internet de alta velocidade, cozinha equipada, televisão, ar-condicionado, frigobar e micro-ondas.

Estrutura de lazer do resort inclui marina exclusiva e complexo aquático

O resort Tayayá Porto Rico contará com uma marina exclusiva. Conforme a cota adquirida, os moradores poderão ter uma lancha à disposição. A área de lazer soma 49.436,69 m² e inclui uma prainha artificial, duas piscinas com borda infinita e outras piscinas em formatos variados, como semiolímpica, infantil e baby.

O projeto também contempla aquaplay, toboáguas, pistas de boliche, spa, saunas e fitness center. Completam a estrutura bares, boutique, restaurante de padrão internacional e área gourmet. Além de quatro salões de festas, pet care, padaria e confeitaria, outros restaurantes e espaços de convivência.

O Tayayá Porto Rico adota a arquitetura biofílica. A proposta é integrar o ambiente construído ao meio natural, utilizando elementos como fachadas verdes e caminhos arborizados. O empreendimento contará com cerca de 10 mil metros quadrados de área verde.

Documentos apontam participação societária dos irmãos Toffoli

Conforme informações do Estadão, os irmãos do ministro Dias Toffoli participaram do empreendimento por meio da empresa Maridt S/A — a mesma que havia integrado a sociedade do resort Tayayá em Ribeirão Claro, também localizado no Paraná. Documentos da Junta Comercial do Paraná mostram que José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli representaram a empresa nas decisões societárias do projeto, incluindo assembleias de sócios.

A Gazeta do Povo não conseguiu contato com a defesa dos irmãos Toffoli. Em nota, o Terras do Paraná Empreendimentos S.A. afirmou que o Tayayá Porto Rico Residence & Resort é um empreendimento autônomo, com estrutura societária e governança próprias, juridicamente distinto do Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro (PR).

Segundo a empresa, o uso da marca “Tayayá” ocorre por autorização formal, e pessoas, empresas ou fundos citados em reportagens recentes fazem parte de um contexto societário pretérito, sem vínculo atual com a gestão, a administração ou a estrutura acionária do empreendimento, que hoje é conduzido de forma independente (a íntegra do posicionamento encontra-se abaixo nesta página).

Após a repercussão do caso, o Grupo Massa afirmou que não mantém relação com a empresa Terras do Paraná Empreendimentos S.A., responsável pelo Tayayá Porto Rico. Segundo o grupo, houve uma participação minoritária e temporária entre fevereiro de 2021 e maio de 2024, que seria integralizada majoritariamente por meio de permuta de veiculação de mídia nas emissoras da empresa na região.

“O Grupo Massa retirou-se do projeto por decisão estratégica, ainda durante a fase de construção do empreendimento, não mantendo qualquer vínculo posterior”, informou a empresa. O Grupo Massa também afirmou que acionou o departamento jurídico para adotar medidas legais diante da disseminação de informações falsas na internet.

Posicionamento do Tayayá Porto Rico

Em atenção aos recentes questionamentos e às informações veiculadas em reportagens, o Terras do Paraná Empreendimentos S.A. vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

O Terras do Paraná Empreendimentos S.A. explicou, em nota, que o Tayayá Porto Rico é um empreendimento autônomo, singular e juridicamente distinto, dotado de estrutura societária, administrativa e de governança próprias, não se confundindo com o Tayayá Aqua Resort, localizado em Ribeirão Claro.

A adoção da denominação “Tayayá” ocorre mediante autorização formal para uso da marca, nos termos de instrumento contratual regularmente celebrado entre as partes. As pessoas, empresas ou referências mencionadas em reportagens recentes dizem respeito exclusivamente a um contexto societário pretérito, não integrando, há tempo considerável, a atual estrutura acionária, administrativa ou gerencial do Tayayá Porto Rico. Da mesma forma, esclarecemos que não há, nem houve, qualquer relacionamento, aporte financeiro ou vínculo vigente com os fundos citados nas referidas publicações.

A gestão atual do empreendimento é exercida de forma plenamente autônoma, com governança própria, controles internos definidos e foco absoluto no cumprimento dos compromissos assumidos junto a clientes, parceiros e demais stakeholders.

Reiteramos, por fim, nosso total compromisso com a entrega deste projeto, sustentado por uma trajetória pautada em valores inegociáveis, como inovação, respeito, transparência, lealdade e excelência, que orientam a concepção, a condução e a execução do Tayayá Porto Rico — um projeto grandioso, construído com responsabilidade e visão de longo prazo, no qual seguimos firmemente acreditando.

