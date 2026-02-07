IPVA 2026 no Paraná: 2ª parcela inicia nesta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para os motoristas paranaenses que estão com o calendário na mão, a próxima segunda-feira (09/02) marca o início do prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA 2026 para veículos com placas finais 1 e 2. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual já estão em alerta para que os contribuintes fiquem atentos às datas e evitem dores de cabeça.

Os números preocupam as autoridades: mais de 1,44 milhão de proprietários, representando 35% da frota paranaense, ainda não colocaram a mão no bolso para nenhuma parcela do imposto. A situação pode complicar para quem deixar para depois, já que a inadimplência traz uma série de consequências amargas: inscrição na Dívida Ativa, nome sujo no Cadin Estadual, portas fechadas para crédito e o veículo impossibilitado de circular regularmente por falta de licenciamento.

Quem atrasa, paga mais caro. A multa cresce 0,33% a cada dia de atraso, sem contar os juros calculados com base na taxa Selic. Quando o calendário marca 30 dias de atraso, a multa se estabelece em 20% do valor total do imposto.

A notícia boa para o bolso dos paranaenses é que o IPVA 2026 veio mais leve, com redução média de 45,7%. Com alíquota fixada em 1,9%, o Paraná figura entre os estados brasileiros com menor carga tributária sobre veículos.

Para quem quer deixar tudo em dia, o pagamento pode ser feito depois de gerar as guias através do Portal do IPVA, Portal de Pagamento de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual. A praticidade do PIX está disponível, com aceitação em mais de 800 instituições financeiras.

Atenção redobrada na hora de pagar: a Secretaria da Fazenda alerta sobre golpes e sites falsos. Para não cair em armadilhas, utilize apenas os canais oficiais, sempre identificados pela extensão ‘.pr.gov.br’, na hora de gerar as guias de pagamento.