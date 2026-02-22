Reforma

Interdição para reparos em ponte histórica perto de Curitiba é adiada

Por AEN Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 22/02/26 19h03
DER - Ponte Rio da Várzea
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) adiou a interdição da ponte sobre o Rio da Várzea na PR-427 para terça-feira (24), das 7h às 14h. A estrutura, localizada entre os municípios de Lapa e Campo do Tenente, terá seu tráfego totalmente bloqueado para a conclusão de obras emergenciais. O adiamento, originalmente previsto para segunda-feira, ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis.

A ponte centenária, com 152,95 metros de extensão e pista de 3,3 metros de largura, passa por reformas que incluem a substituição do gradil metálico do tabuleiro por novas placas de concreto armado e reforços na treliça metálica e nos acessos. Construída originalmente como parte de uma antiga ferrovia no final do século XIX, a estrutura foi adaptada para o tráfego rodoviário por volta de 1960.

O DER/PR recomenda que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e busquem rotas alternativas durante o período de interdição. A conclusão dos trabalhos visa garantir maior segurança e durabilidade à ponte, beneficiando o tráfego na região.

