Inscrições para Vestibular da UTFPR terminam nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (13/10) o prazo de inscrição para o Vestibular 2026 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Ao todo, são 3.873 vagas em 119 opções de graduação presenciais, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnologias.

O vestibular é destinado a estudantes com ensino médio concluído antes do início do primeiro período letivo de 2026. O seletivo também possibilita a participação de candidatos treineiros que querem adquirir experiência nas provas, sem concorrência efetiva às vagas.

A oferta dos cursos é gratuita e ocorre nas seguintes cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Inscrições para Vestibular da UTFPR

As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro no Portal do Candidato, no site do Vestibular UTFPR, com o pagamento da taxa de R$ 150, até 14 de outubro, por meio de PIX ou boleto bancário.

Com apenas uma inscrição, é possível escolher até dois cursos distintos, sendo um em primeira opção e outro, em caráter facultativo, em segunda opção. Caso não haja aprovação em nenhuma das alternativas na 1ª chamada, o nome vai automaticamente para a lista de espera para as próximas convocações. Os candidatos podem fazer as provas em uma cidade e concorrer em outra, escolhendo entre os 119 cursos disponíveis da UTFPR.

A candidatura pode ser para ampla concorrência ou por cotas. Pelo menos metade das vagas são reservadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública, com categorias específicas para pessoas com: deficiência; renda per capita inferior a um salário-mínimo; autodeclaração como pretas, pardas, indígenas ou quilombolas.

Cotistas com autodeclaração como pretos ou pardos devem enviar vídeo e foto, segurando documento de identidade, até 13 de outubro, conforme orientações no Portal do Candidato. A banca de heteroidentificação avaliará a veracidade da autodeclaração racial pelo critério fenotípico. Caso necessário, pode haver convocação para banca remota ou presencial adicional.

Aplicação das provas

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro em uma das 13 cidades do Paraná em que a UTFPR está presente. O ensalamento com o local para realizar as provas será divulgado no Portal do Candidato a partir do dia 12 de novembro.

Os candidatos terão quatro horas para fazer uma redação dissertativo-argumentativa, de 15 a 20 linhas, e 40 questões de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais. As disciplinas cobradas serão: Biologia (4), Filosofia e Sociologia (2), Física (6), Geografia (2), História (2), Língua Portuguesa (6), Literatura Brasileira (2), Língua Estrangeira Moderna de Espanhol ou Inglês (4), Matemática (6) e Química (6). Cada disciplina tem um peso diferente a depender do curso, seguindo o anexo II do edital.

Candidatos com deficiência ou necessidades educacionais específicas podem requerer adaptações razoáveis, previstas em edital. A demanda pode ser realizada até 13 de outubro, pelo Portal do Candidato, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida.

Serviço

Vestibular UTFPR

Inscrições: até 13 de outubro

Pagamento da taxa: até 14 de outubro

Provas: 23 de novembro em 13 cidades

Mais informações:

– Página Vestibular UTFPR

– Portal do Candidato

– Guia do candidato

– Edital