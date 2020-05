As inscrições do concurso da Polícia Civil do Paraná abrem nesta segunda-feira (4). Os candidatos podem se inscrever até 17h de 2 de junho. São 400 vagas no total: 50 para delegados, 300 para investigadores e 50 para papilocopistas.

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná. O concurso terá provas regionalizadas simultâneas para todos os cargos na primeira fase. O início da seleção está previsto para o mês julho. Mais informações, no site de concursos da Polícia Civil.

PM e bombeiros

Além de vagas para a Polícia Civil, o governo do Paraná também abriu concurso para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As inscrições vão até as 17h desta segunda-feira (4). São 2 mil vagas para PMs e 400 para bombeiros. Todas as vagas são para soldados e a inscrição também é feita no site do Núcleo de Concurso da UFPR.

