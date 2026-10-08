Influenciadora é suspeita de liderar tráfico de cocaína por delivery no Paraná

Sete pessoas foram presas nesta quarta-feira (7) suspeitas de integrar um esquema de distribuição e venda de cocaína em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Segundo as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), uma influenciadora digital seria responsável por comandar a operação criminosa.

Nas redes sociais, a mulher divulgava a venda de produtos trazidos do Paraguai, como perfumes e motos elétricas. No entanto, o mesmo contato indicado no perfil para negociar as mercadorias também era utilizado para comercializar drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava por meio de pedidos e entregas por delivery em diferentes regiões da cidade. O grupo tinha funções definidas para o armazenamento, o fracionamento e a distribuição da cocaína, além da realização das entregas e da cobrança dos pagamentos.

Quando os clientes solicitavam drogas, os integrantes enviavam pequenas quantidades por entrega. Segundo a polícia, a estratégia dificultava a identificação do esquema e permitia que os entregadores alegassem que a substância era destinada ao consumo pessoal caso fossem abordados.

Na operação, seis pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Outras duas foram detidas em flagrante: uma por tráfico de drogas e outra por posse de munição de uso restrito. Uma das pessoas presas em flagrante também era alvo de mandado judicial.

Resultados da operação

As diligências ocorreram em nove bairros de Umuarama. Além das prisões, os policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão. Foram recolhidos celulares, produtos de perfumaria, cosméticos e outros itens de beleza, que serão analisados durante o andamento das investigações.

Apreensões da operação. Foto: PCPR.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 1,8 milhão em ativos financeiros, além do sequestro e da indisponibilidade de veículos e imóveis vinculados aos investigados.

Os suspeitos podem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.