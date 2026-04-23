Incêndio no Morro do Boi, em Matinhos, mobiliza até helicóptero

Um incêndio no Morro do Boi mobilizou grande parte do efetivo do Corpo de Bombeiros de Matinhos, no litoral do Paraná, na tarde desta quinta-feira (23/04). Uma grande coluna de fumaça a partir das 9h foi observada no local, que é um dos cartões postais do balneário de Caiobá, bem ao lado da Praia Mansa. Diversas viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local, que é de difícil acesso.

Em nota, os Bombeiros o informam que as equipes constataram fogo em área de vegetação em região íngreme e de difícil acesso, na lateral e parte superior do morro. “O combate foi iniciado na área acessível, com atuação das guarnições em solo, e segue em andamento para contenção das chamas. Para reforço da operação, foi solicitado apoio aéreo para atuação nos pontos de difícil acesso”

Um helicóptero dos Bombeiros foi acionado para ajudar no combate às chamas. A aeronave preparada para este tipo de serviço buscava água do mar e despejava sobre o fogo. Quem esteve no local observou essa “viagem” várias vezes por parte do helicóptero. Até o momento, não há registro de vítimas”. Ainda não se sabe se as chamas começaram por acidente ou o incêndio foi provocado.

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Segundo o Simepar, não chove na região há pouco mais de uma semana (estação meteorológica localizada em Guaratuba).

Veja o vídeo gravado pelo fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora: