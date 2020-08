A prefeitura de Paranaguá anunciou que a Ilha do Mel, um dos principais atrativos do estado, deve ser reaberta ao turismo “a partir do dia 20 de setembro”. De acordo com o município – do qual a ilha faz parte –, um protocolo de segurança sanitária foi aprovado pelo Comitê Estadual de Situações em Emergência e Saúde Pública.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Scanner vai avaliar se estrutura da Ponte Preta sofreu danos após constantes acidentes

Administração pública, hotéis, pousadas, restaurantes e campings deverão, no entanto, adotar medidas de segurança em coleta de resíduos, normas de higienização e distanciamento social, e operacionalizar um sistema com cadastro dos visitantes e serviços. Serão abertas ao turismo Encantadas, Fortaleza e Nova Brasília, principais comunidades da ilha.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.