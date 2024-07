Homem é preso suspeito de abusar de criança e adolescente em cinema no Paraná

Um homem de 26 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Cascavel, no Oeste do Paraná, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos e de uma adolescente de 12 anos em uma sala de acesso restrito de um cinema do município. O crime aconteceu no dia 25 de maio. Ele foi preso na última quinta-feira (11).

Segundo a delegada da PCPR Mariana Antonieta Manso Vieira, o suspeito trabalhava em um cinema do município e, durante uma sessão, teria trancado as vítimas em uma sala para cometer o crime.

“Após uma abordagem inicial e aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas, o homem teria trancado as mesmas em uma sala de acesso restrito e praticado o crime”, conta a delegada.

O caso foi denunciado e policiais civis começaram a investigar o caso. O homem foi preso preventivamente e encaminhado ao sistema penitenciário.

Como denunciar crimes para a Polícia Civil do Paraná

Quem tiver conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”