Homem é preso por descumprir ordem judicial e perseguir mulher no trabalho no PR

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Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta sexta-feira (20/03) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, investigado por perseguição (stalking) contra uma mulher de 31 anos.

A vítima relatou que o suspeito passou a frequentar o local de trabalho, onde ficava observando-a. Em uma ocasião, ele chegou a fazer gestos obscenos em frente ao estabelecimento, tocando as partes íntimas. As ações foram presenciadas por outros funcionários.

A delegada Cláudia Kruger, responsável pelo caso, informou que a Justiça expediu medida de afastamento contra o investigado. Mesmo assim, ele retornou ao local de trabalho da vítima para questionar a denúncia e exigir a retirada do documento.

“Ele afirmou que ela não deveria tê-lo denunciado”, explicou a delegada. Diante dos fatos, a autoridade policial pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi aceita pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.