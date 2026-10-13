Homem é filmado carregando companheira dentro de saco de cal em carrinho de mão no Paraná

Uma câmera de segurança flagrou um caso chocante de violência doméstica no Jardim Monterrey, em Sarandi, no Noroeste do Paraná. Um homem de 40 anos foi preso após carregar a própria companheira desacordada dentro de um saco de cal, em cima de uma carriola, e abandoná-la no meio da rua.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o agressor acreditava ter matado a vítima e tentava se livrar do corpo. A mulher foi encontrada por moradores do bairro com diversos ferimentos e vestígios de cal, sendo socorrida a tempo e levada ao hospital.

Após recuperar a consciência, ela relatou que sofreu socos, chutes e tapas desferidos pelo companheiro. Apesar da gravidade das agressões, a vítima segue internada em quadro de saúde estável e fora de perigo. O suspeito foi localizado em sua residência ainda com marcas de cal nas roupas e com o carrinho de mão usado no crime.

Em depoimento à polícia, ele negou ter agredido a mulher, afirmando apenas que ambos haviam discutido após consumirem bebida alcoólica. A Justiça determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva a pedido do Ministério Público do Paraná.

O caso gerou forte repercussão na comunidade local e reacendeu o alerta sobre a gravidade da violência contra a mulher na região. Os vizinhos e moradores que prestaram os primeiros socorros à vítima foram fundamentais para que o crime fosse descoberto rapidamente e o atendimento médico acionado a tempo.

A investigação agora prossegue sob a responsabilidade da Delegacia da Mulher e da Polícia Civil de Sarandi, que têm prazo legal para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Poder Judiciário. O suspeito permanece recluso no sistema prisional à disposição da Justiça, respondendo criminalmente pelos atos cometidos.