Um homem vestido de super-herói foi submetido o teste do bafômetro – e ‘passou’ -, durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na noite da última sexta-feira (4).

+Leia também: Receita Federal apreende helicóptero de R$ 23 milhões no Bacacheri

De acordo com informações da PRF, a fiscalização se deu em razão de um rodeio que está sendo realizado no município. Durante a abordagem, o motorista, que estava caracterizado como Homem-Aranha, foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool em seu organismo.

Ele estava acompanhado de outro super-herói, conhecido como Deadpool. Eles vinham de uma apresentação em uma cidade próxima. Após a fiscalização, foram liberados.