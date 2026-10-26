Com investimento de R$ 100 milhões, Havan prepara megaloja no Norte do Paraná

A Havan inaugura no próximo sábado (31) sua terceira loja em Londrina, no Norte do Paraná. Com investimento de R$ 100 milhões, a nova megaloja fica na Avenida Tiradentes e terá, conforme a empresa, 18 mil metros quadrados, estacionamento gratuito, praça de alimentação e mais de 350 mil produtos. A construção gerou 200 vagas de emprego no município.

A abertura integra o plano de expansão da varejista, que completa 40 anos em 2026. A nova unidade também reforça a presença da empresa no Paraná, estado que recebeu a primeira filial da Havan, em 1997, na cidade de Curitiba.

A filial é uma das maiores lojas da rede no Brasil, pois está dentro das metragens das atuais megalojas que a Havan tem construído nos últimos meses. A unidade de Londrina terá setores variados, com opções de vestuário, eletroeletrônicos, utilidades domésticas, brinquedos, ferramentas e artigos para casa.

Além desta, outra megaloja deverá ser inaugurada no Paraná ainda este ano, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A promessa da rede é que a unidade em São José esteja aberta até o Natal.

Estátua saiu de Santa Catarina

Um dos elementos que acompanham a identidade visual das megalojas da Havan também está a caminho de Londrina. A réplica da Estátua da Liberdade saiu de Camboriú, em Santa Catarina, na terça-feira (20), e percorreu cerca de 600 quilômetros até a nova unidade. O monumento está sendo instalado em um pedestal no estacionamento da loja, que também terá fachada inspirada na Casa Branca.

O empresário Luciano Hang, dono da rede, estará presente na inauguração. Antes da abertura ao público, ele atenderá a imprensa, às 7h45. Em seguida, fará um encontro com os colaboradores. A loja abrirá para os consumidores às 10h.

Investimento na terceira loja da Havan em Londrina foi de R$ 100 milhões. (Crédito: Divulgação / Havan)