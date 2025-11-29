Gusttavo Lima é a atração surpresa do Verão Maior 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O “Embaixador” vem aí. Os paranaenses que estavam ansiosos pela atração surpresa prometida pelo Governo do Paraná para a programação de shows gratuitos do Verão Paraná 2026 já sabem quem vai ao palco no dia 25 de janeiro. Gusttavo Lima, um dos nomes mais importantes do cenário sertanejo da atualidade é a grande surpresa prometida para agitar as areias de Matinhos.

A expectativa pairava no ar desde o anúncio inicial da programação, que já contava com grandes nomes como Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano e Paralamas do Sucesso. Contudo, o espaço reservado para uma “atração surpresa” no calendário de Matinhos, especificamente para o dia 25 de janeiro (domingo), era o segredo mais bem guardado do evento.

Com a confirmação de Gusttavo Lima, um dos maiores fenômenos da música sertaneja no Brasil, a data promete ser o ponto alto e um dos maiores picos de público do festival, que oferece todos os shows gratuitamente.

A revelação do “Embaixador” encerra o mistério e consolida o Verão Maior Paraná 2026 como o maior festival de verão gratuito do país, garantindo uma noite inesquecível para os veranistas e turistas do litoral.