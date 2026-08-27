Guaratuba reabre Casa da Cultura de 200 anos e promove sessão gratuita de cinema

O Centro Histórico de Guaratuba será o ponto de encontro de moradores e visitantes neste sábado (29). A partir das 19h, a Praça dos Namorados recebe a reabertura oficial da Casa da Cultura e uma sessão gratuita de cinema ao ar livre.

A programação faz parte do projeto Vem Pra Vila, idealizado para incentivar a ocupação dos espaços públicos, reativar o convívio comunitário e movimentar a região central da cidade mesmo nos meses de baixa temporada.

A iniciativa busca criar hábitos de lazer acessíveis para as famílias e fortalecer o sentimento de pertencimento da população local. Além do cinema na praça e da entrega do espaço cultural, o público poderá acompanhar a tradicional Feira de Artesanato na praça central e aproveitar a abertura do comércio local, integrando cultura, turismo e economia em uma única experiência.

Outro destaque da noite é a devolução da Casa da Cultura totalmente reformulada. Sediada no histórico Casarão do Porto — edificação com dois séculos de existência e marco do início da colonização e do comércio do município —, a estrutura passou por melhorias que propõem uma nova experiência ao visitante.

A exposição interna foi modernizada e organizada como uma linha do tempo, apresentando desde as origens ligadas às populações sambaqueiras até o desenvolvimento do cotidiano urbano de Guaratuba.

Segundo o secretário de Turismo e Cultura de Guaratuba, Fabiano Cecilio, as ações visam resgatar a identidade regional e garantir opções constantes de convivência para quem vive na cidade o ano todo.

“A gestão do prefeito Maurício Lense entende que a cultura da nossa cidade é um dos nossos maiores patrimônios. A proposta de trazer para a população e para os turistas aquilo que é nosso mostra a identidade do povo guaratubano desde os primórdios, desde a questão das populações sambaqueiras, até o dia a dia da vila. As melhorias na Casa da Cultura têm o objetivo de apresentar um olhar mais moderno, em um sequencial de cenas da linha do tempo do município”, destaca o secretário.

Fabiano também reforça o papel do Casarão do Porto na preservação da memória e a importância de promover eventos comunitários no município. “O Casarão do Porto é testemunho ocular da nossa história ao longo dos seus 200 anos, desde o primeiro porto, a área de comércio e a vila. Esse espaço pertence ao guaratubano e a quem nos visita. Muito mais do que exibir um filme, o Vem Pra Vila busca a movimentação das famílias para quebrar a rotina de ficar em casa em um sábado de baixa temporada. A prioridade da gestão é fazer com que a cidade seja boa primeiro para quem mora e reside aqui os 365 dias do ano, integrando turismo, feira de artesanato e comércio local.”