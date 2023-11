Após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), determinar que as produtoras de eventos devem permitir a entrada de garrafas de água de uso pessoal em eventos com alta exposição ao calor, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná convocará, já na próxima semana, as empresas responsáveis por organizar eventos em todo o Estado, com o objetivo de garantir o cumprimento da Portaria 35/23, da Secretaria Nacional do Consumidor. O documento publicado no ultimo sábado (18), obriga as empresas a disponibilizar água potável sem custos.

Além da instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso a todos, a portaria demanda que os organizadores forneçam uma estrutura necessária para resgate dos espectadores. Segundo o secretário estadual da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, o objetivo é garantir a saúde e a segurança do público.

Para Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, mesmo que existam pontos de vendas de comidas e outras bebidas, a água potável deverá ser garantida pela organização, de maneira gratuita.

A determinação nacional veio logo após a morte de uma jovem de 23 anos durante um show da cantora Taylor Swift, na última sexta-feira (17). Na ocasião, segundo relatos do público presente, era proibida a entrada no local do show com garrafas de água próprias, e que, devido a isso e ao intenso calor, muitas pessoas passaram mal. A morte está sendo investigada.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais