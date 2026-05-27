Governo do Paraná nomeia três secretários e um diretor para primeiro escalão da gestão

Mais quatro nomes foram definidos pelo Governo do Paraná para o primeiro escalão da gestão: Natalino Avance de Souza para a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Felipe Flessak para a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, Willian Porfirio para a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda, e Altair Dorigo para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-PR).

Antes diretor-presidente do IDR=PR, Natalino de Souza já foi secretário da Agricultura e Abastecimento. Nascido em Jaguapitã, é agrônomo e servidor de carreira. Foi extensionista (quem atua na difusão de conhecimentos técnicos e científicos diretamente junto à comunidade) em Assis Chateaubriand, Toledo, Paranavaí e gerente regional em Irati. É mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e também já foi presidente da Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná) de 2013 a 2018.

Willian Porfirio Ribeiro deixa o cargo de diretor-geral da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná para assumir a cadeira principal. Natural de Maringá, é formado em Administração e tem ampla experiência em cargos de gestão. Já trabalhou na Prefeitura de Maringá e na Sala do Empreendedor.

Felipe Flessak era diretor-geral da Secretaria das Cidades e também já passou pela Secretaria do Planejamento e Casa Civil durante essa gestão.

Novo diretor-presidente do IDR, Altair Dorigo era diretor de Gestão Institucional da instituição. O IDR foi criado em 2019 a partir da incorporação do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar) e Centro Paranaense de Referência de Agroecologia (CPRA) pelo Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). O órgão é responsável por programas voltados à agricultura familiar, expansão da pesquisa e extensão rural.