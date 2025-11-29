Mais dinheiro

Paraná anuncia pacote milionário para investimentos na cultura

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 29/11/25 13h54
Instrumentos musicais serão comprados e doados pelo governo. Foto: Deposit Photos

O Governo do Paraná apresentará nesta segunda-feira (1) um pacote de investimentos para a cultura, totalizando mais de R$ 100 milhões. O anúncio será feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e a secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O pacote inclui a distribuição de kits com instrumentos musicais para 98 municípios paranaenses, parte do Plano Paraná Mais Cidades. Além disso, serão destinados R$ 50 milhões para o novo Programa de Apoio Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) e outros R$ 50 milhões para Transferências Fundo a Fundo da Cultura, focado na preservação do patrimônio histórico.

O Profice terá R$ 20 milhões disponíveis para 2025 e R$ 30 milhões para 2026. Os recursos serão distribuídos em eixos que abrangem diversas áreas artísticas, incluindo formação, difusão, pesquisa e preservação do patrimônio cultural. As inscrições para os editais de 2025 já estão abertas.

+ Leia mais

O programa de Transferências Fundo a Fundo, inédito no Estado, permitirá investimentos em programas e políticas públicas de apoio à cultura. Isso inclui festas, festivais, feiras, mostras, apoio a espaços culturais, bolsas, premiações, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, e incentivo às políticas públicas de livro, literatura, leitura e bibliotecas.

A apresentação do pacote de investimentos está marcada para as 11 horas desta segunda-feira, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

