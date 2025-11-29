Governo lança programa para treinar operadores em conservação rural

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançará na segunda-feira (1º) o programa Patrulheiros da Sustentabilidade, no Teatro Guaíra em Curitiba. A iniciativa visa treinar cerca de três mil operadores de máquinas em um curso de 80 horas, focado no uso adequado de equipamentos para conservação de solo e água em estradas rurais.

O programa é uma parceria entre o Sistema Estadual da Agricultura (Seagri), a Fundação Araucária, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e sua Fundação de Apoio. A UEM será responsável por ministrar o curso, com bolsas mensais previstas para os instrutores.

Esta ação faz parte de uma estratégia mais ampla do governo estadual para fortalecer a infraestrutura rural. Anteriormente, foram realizados investimentos na compra de máquinas da linha amarela e em pavimentação rural. No total, 397 municípios e oito consórcios do Paraná receberam R$ 3,7 milhões cada para aquisição de equipamentos destinados à melhoria das estradas rurais.

O evento de lançamento está marcado para as 9 horas da manhã no Teatro Guaíra, localizado na Rua XV de Novembro, 971, no Centro de Curitiba. Mais detalhes sobre o programa serão apresentados pelos secretários de Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, durante o evento.