Gigante dos salgadinhos começa expansão agressiva no Paraná

A Milho de Ouro, indústria brasileira de salgadinhos (snacks) com mais de 30 anos de mercado, está pisando no acelerador e ampliando sua rede de distribuidores pelo Brasil afora. A empresa, dona da marca Lobits, está apostando suas fichas em regiões consideradas estratégicas, como o interior paulista e o Paraná, para ganhar mais espaço nas prateleiras do varejo nacional.

O plano é ambicioso: chegar a todos os cantos do país até o final de 2026. Hoje, a empresa já marca presença em 14 estados brasileiros, mas quer mais. Num mercado onde a rapidez de reposição e a proximidade com o varejo fazem toda a diferença, estruturar bem a distribuição virou questão de sobrevivência.

“Quando a distribuição funciona bem, o produto passa a girar mais rápido e a reposição acompanha o aumento do consumo”, explica Pedro Rodrigues, diretor comercial da Milho de Ouro. Segundo ele, trabalhar com parceiros regionais permite que a marca se adapte melhor às particularidades de cada mercado.

Paraná: porta de entrada para o Sul

No Paraná, a aposta é alta. A Milho de Ouro está reforçando sua rede de distribuidores em diferentes regiões do estado, que é visto como peça-chave para conquistar o mercado do Sul do Brasil.

“O Paraná é um estado estratégico porque concentra consumo, logística e conexão com outros mercados do Sul. Trabalhar com distribuidores locais nos permite entender melhor cada praça, ganhar agilidade na reposição e construir uma presença consistente da marca”, afirma Pedro Rodrigues.

No estado de São Paulo, o foco está no fortalecimento da distribuição no interior, especialmente na região Noroeste. A empresa mantém duas unidades industriais em Embu das Artes, na Grande São Paulo, e já conseguiu colocar seus produtos em mais de 20 mil pontos de venda pelo país.

O resultado dessa estratégia já aparece nos números. Na Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Litoral Paulista, a Lobits já se consolidou como a segunda maior marca de salgadinhos de milho, de acordo com dados da Scanntech. A marca agora consegue chegar a diferentes formatos de comércio, desde pequenos mercadinhos até grandes atacarejos.

A Milho de Ouro tem fábrica em Embu das Artes (SP) e tem capacidade para produzir até 1.400 toneladas de salgadinhos por mês. Proprietária da marca Lobits, a empresa aposta em fornecedores premium e insumos de alta qualidade, além de adotar processos com certificações internacionais. O objetivo é claro: oferecer snacks saborosos, produzidos com responsabilidade e que caibam no bolso dos brasileiros.