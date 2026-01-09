Gêmeos não esperam e mãe tem parto em rodovia do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A manhã desta sexta-feira (09/01) foi especial para uma família que viajava pela BR-277, na altura de Candói, região Centro-Sul do Estado. Por volta das 6 horas, a base operacional da concessionária EPR Iguaçu se transformou em sala de parto improvisada, registrando o primeiro nascimento de 2026 nas rodovias sob concessão da empresa.

O momento inusitado aconteceu quando uma ambulância do SAMU chegou ao local solicitando apoio urgente. A bordo estava Camila Prado de Almeida, moradora de Cantagalo, em trabalho de parto avançado. A gestante esperava gêmeos e não havia tempo para chegar ao hospital.

Com o parto em andamento, a equipe de socorristas da concessionária precisou agir rapidamente. O médico Mateus Dalzotto Zagonel auxiliou no nascimento do primeiro bebê, um menino que veio ao mundo com bons sinais vitais.

“Auxiliamos no nascimento de um dos bebês, um menininho que nasceu bem, com sinais vitais bons. Já o segundo bebê, também um menino, estava sentado, como se diz popularmente, o que demandou a realização do parto no hospital. Este já é o terceiro bebê que vem ao mundo nas rodovias da EPR Iguaçu e que tenho a alegria de participar do parto”, destaca o médico Mateus Dalzotto Zagonel.

O segundo gêmeo, por estar em posição pélvica (sentado), precisou de atendimento especializado. Mãe e filhos foram prontamente encaminhados por ambulâncias do SAMU para o hospital de referência em Guarapuava.

Para o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas, o acontecimento representa mais que um atendimento de rotina. “Estamos muito contentes em ter um nascimento no nosso trecho já nos primeiros dias do ano. Essas oportunidades demonstram que a concessão vai muito além do cumprimento de contratos e obrigações legais, ela é parte integrante do desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes”, afirma.

O caso do nascimento dos gêmeos reforça a importância dos serviços de emergência disponibilizados pela concessionária aos usuários das rodovias. A EPR Iguaçu oferece socorro médico e mecânico 24 horas por dia, que podem ser acionados pelo número de emergência 0800 277 0163, que também funciona como WhatsApp.