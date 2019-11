Começa a valer, a partir desta segunda-feira (25), o reajuste de 4% no valor cobrado pelo botijão de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha. O anúncio foi feito pela Petrobras na última sexta-feira (22).

Este é o segundo aumento consecutivo em um mês. No dia 21 de outubro, o aumento anunciado do preço do GLP residencial ficara entre 4,8% e 5,3%, enquanto a elevação no valor do GLP empresarial fora de 2,9% a 3,2%. O gás de cozinha tem alta acumulada de quase 5% este ano.