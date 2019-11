Após um final de semana com frio e chuva, os curitibanos podem voltar a ter temperaturas agradáveis a partir desta segunda-feira (25). Segundo provisão do Instituto Tecnológico Simepar, a capital terá temperaturas entre 11 e 21 graus neste início de semana e sem chuva.

Segundo o Simepar, o sol predomina em grande parte do Paraná, mas na região leste, onde fica Curitiba, e no litoral, as nuvens persistem em ficar. “Assim, da RMC até as praias a temperatura não sobe na mesma proporção do que nas demais regiões paranaenses”, explicou o instituto.

Na terça-feira (26), a previsão do Simepar aponta mínima de 10 e máxima de 27 graus. A chuva pode voltar na quarta-feira, quando é previsto céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e temperaturas entre os 17 e 26 graus.

Como fica o tempo no interior e litoral?

Na região litorânea do Paraná o tempo sem chuva e com temperaturas entre os 19 e 23 graus. A chuva deve aparecer também apenas na quarta-feira. Já no interior, em Londrina, por exemplo, a máxima chega aos 31 graus. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira na região norte do Paraná.